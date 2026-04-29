4 ideas de maquillaje fáciles y divertidas para el Día del Niño que puedes hacer con tu pequeña
Si tu pequeña disfruta mucho verte maquillar todos los días, diviértete con ella este Día del Niño con estas 4 ideas de maquillaje fáciles y divertidas.
Si quieres divertirte con tu hija y estás buscando ideas de maquillaje para el Día del Niño fáciles y seguras, aquí tenemos para ti cuatro opciones creativas que puedes hacer en casa con tu pequeña este 30 de abril de 2026. Estas propuestas son rápidas para que no se aburra, y sugieren el uso de productos básicos para que juntas vivan un momento divertido mientras refuerzan sus lazos y que además fomentan su creatividad.
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4 ideas de maquillaje para hacer con tu pequeña el Día del Niño
Aquí encontrarás desde los llamativos looks de fantasía hasta diseños coloridos; recuerda que lo importante no es que todo se haga perfecto, sino disfrutar el tiempo juntas.
1. Mariposa de colores
Este diseño es ideal para empezar a imaginar juntas un sinfín de posibilidades usando sus colores favoritos. Puedes usar varios tonos: rosas, azules o morados. Recuerda dibujar las alas alrededor de los ojos y puedes agregar puntos blancos como detalles. También puedes incluir algunos brillos para que se vea como efecto mágico.
2. Gatita tierna
Un clásico que no pasa de moda y que fascina a las niñas pequeñas. Lo mejor es que es muy fácil de hacer; solo debes tener en cuenta que debes poner delineado en los ojos, pintar la nariz de negro y agregar bigotes. Es ideal si tienes poco tiempo para hacerlo, pues no requiere tanto color.
3. Arcoíris mágico
Si a tu niña le encantan los colores, puede que ella disfrute hacerse un arcoíris en el rostro. Para estos necesitarás mucha imaginación, sombras de varios tonos, glitter o iluminador y, finalmente, un delineador blanco. Puedes hacer el dibujo del arcoíris en mejillas o párpados.
4. Hada brillante
Este es un look bastante suave y encantador que puedes lograr con tonos pastel, brillitos o incluso stickers de estrellas. Recuerda iluminar sus pómulos y, sobre todo, divertirte con los colores de las hadas.