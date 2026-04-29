4 ideas de maquillaje fáciles y divertidas para el Día del Niño que puedes hacer con tu pequeña

Si quieres divertirte con tu hija y estás buscando ideas de maquillaje para el Día del Niño fáciles y seguras, aquí tenemos para ti cuatro opciones creativas que puedes hacer en casa con tu pequeña este 30 de abril de 2026. Estas propuestas son rápidas para que no se aburra, y sugieren el uso de productos básicos para que juntas vivan un momento divertido mientras refuerzan sus lazos y que además fomentan su creatividad.

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4 ideas de maquillaje para hacer con tu pequeña el Día del Niño

Aquí encontrarás desde los llamativos looks de fantasía hasta diseños coloridos; recuerda que lo importante no es que todo se haga perfecto, sino disfrutar el tiempo juntas.

1. Mariposa de colores

Este diseño es ideal para empezar a imaginar juntas un sinfín de posibilidades usando sus colores favoritos. Puedes usar varios tonos: rosas, azules o morados. Recuerda dibujar las alas alrededor de los ojos y puedes agregar puntos blancos como detalles. También puedes incluir algunos brillos para que se vea como efecto mágico.

2. Gatita tierna

Un clásico que no pasa de moda y que fascina a las niñas pequeñas. Lo mejor es que es muy fácil de hacer; solo debes tener en cuenta que debes poner delineado en los ojos, pintar la nariz de negro y agregar bigotes. Es ideal si tienes poco tiempo para hacerlo, pues no requiere tanto color.

3. Arcoíris mágico

Si a tu niña le encantan los colores, puede que ella disfrute hacerse un arcoíris en el rostro. Para estos necesitarás mucha imaginación, sombras de varios tonos, glitter o iluminador y, finalmente, un delineador blanco. Puedes hacer el dibujo del arcoíris en mejillas o párpados.

4. Hada brillante

Este es un look bastante suave y encantador que puedes lograr con tonos pastel, brillitos o incluso stickers de estrellas. Recuerda iluminar sus pómulos y, sobre todo, divertirte con los colores de las hadas.