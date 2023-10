Hay gente que realmente tiene un gran nivel de rechazo por estos cabellos blancos o grises que ciertamente no generan un nivel de problema. Ahora bien, cuando eso sucede queda claro que hay métodos para intentar solucionarlo. Aquí vamos a enfocarnos en explicar cómo se puede preparar un tinte casero de cúrcuma y aceite de almendras para ocultar las canas.

Empecemos diciendo que hay dos maneras de actuar ante este caso: una opción válida es querer erradicarlas de nuestra apariencia, pero también es posible aceptarlas y lucirlas con orgullo y con una buena dosis de elegancia.

La explicación a esto radica en que, el mundo ha ido cambiando notoriamente a lo largo del tiempo e incluso en la moda se pregonan varios looks que quedan bastante bien para estos casos.

¿Cómo preparar un tinte casero de cúrcuma y aceite de almendras para ocultar las canas?

Empecemos mencionando los ingredientes necesarios para el caso que son: 2 cucharadas de cúrcuma en polvo y 4 de aceite de almendras. Una vez que los tengas a mano, es necesario proceder con las instrucciones.

Primero, hay que mezclar la cúrcuma en polvo, junto con el aceite de almendras, hasta obtener una pasta uniforme. Luego aplícala en el pelo y asegúrate de cubrir tus canas claramente y déjala actuar por al menos 30 minutos, finalmente lavalas con shampoo y acondicionador.

Vale la pena tener algunos tips o recomendaciones para implementarla y tener resultados exitosos. Considera que la cúrcuma puede teñir todo, ten cuidado con la ropa como con las superficies. Procura realizar una prueba de parche, si tienes la piel sensible debido a que puede generar irritación.

Sigamos diciendo que si te aparece un tinte amarillo a partir de la mezcla, no tienes que preocuparte, pues la misma se irá después de algunos días. Usa siempre guantes para no manchar tus manos y no esperes resultados inmediatos, pues los mismos aparecerán con gradualidad.

Y finalmente, considera que esto trae muchos beneficios, pues tendrás un brillo radiante, se fortalecerá tu cabello, combatirás exitosamente tus canas y tu hidratación será realmente exitosa, así que ten en cuenta que realmente hay cuestiones con las que saldrás bien parado gracias a este proceso.