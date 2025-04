Todas contra Gabriel Soto; famosa estrella de televisión apoya a Irina Baeva

Las muestras de apoyo hacia Irina Baeva no se detienen, pues mucha gente ve como algo evidente que Gabriel Soto traicionó la confianza de la actriz nacida en Moscú. Se debe recordar que desde hace tiempo se habló de una traición de parte del mexicano a la modelo europea. Pero lo que también encendió las alarmas, es que Irina declaró violencia de diversos tipos sufrida durante su relación.

Por si eso fuera poco, el acusado no emitió ningún comentario , dejando en claro que él no participaría de ninguna declaración. Y a esa postura, agregó que lo hace para no hablar de alguien que ya no está en su vida. Esto fue la apertura de un tema que realmente nadie conocía, hasta que la actriz de 32 años lo hizo en horas recientes.

Gabriel Soto era un “busca mujeres” a pesar de que tenía un noviazgo con Irina

Justamente en la mañana del jueves 10 de abril, salió a la luz en ‘Venga La Alegría’, que el nacido en la Ciudad de México le hablaba a múltiples damas vía redes sociales. La persona que pidió el anonimato en el programa mañanero indicó que una de sus intentos de conquista fue la influencer Brenda Zambrano. Irina se dio cuenta de eso y fue la gran detonante del quiebre de su relación.

Sofía Castro le cree completamente a su amiga

Y si alguien osara dudar de Baeva, la hija de Angélica Rivera indicó que aunque no entraría en detalles, ella le cree por completo a su amiga. Sofía llevó la defensa de la actriz al tema de la violencia, donde indicó que esto debe unir a las mujeres, pues es algo que azota a muchas personas que lo sufren.

Es decir, si Gabriel Soto no se defiende e Irina declara que sufría maltrato, Sofía Castro no dudó en mostrarle su total apoyo. Además, por la cercanía existente hacia la nacida en la capital de Rusia, puede poseer información que en muchos otros lados no se cuenta.

