¿Destrozada? Así reaccionó Irina Baeva por dejar Aventurera

La puesta en escena ‘Aventurera’ ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, aunque probablemente no de la forma en que sus productores quisieran. Al parecer, la actuación de Irina Baeva, la actriz rusa que protagoniza la obra, no ha sido bien recibida por el exigente público y los dividendos no han sido los esperados. Así reaccionó la actriz rusa al enterarse que terminó su ciclo en ‘Aventurera’.

Irina Baeva se mostró muy conmovida tras su debut en Aventurera [VIDEO] Irina Baeva revela que le hubiera gustado que su familia estuviera presente en su gran debut, sin embargo, se encoentran en Rusia. Gabriel Soto tampoco pudo estar.

¿Qué pasón con Irina Baeva en Aventurera?

Irina Baeva, la famosa actriz rusa que se ha robado los corazones del público mexicano, tuvo en sus manos un protagónico envidiable: Elena Tejero en ‘Aventurera'. Sin embargo, recibió fuertes críticas por parte del público debido a su actuación. Es sabido que dicho papel estelar requiere de habilidades específicas como la danza. En redes sociales, comenzaron a circular videos del performance de la actriz de ojos azules, y muchos criticaron su rigidez en el baile y otros pocos su actuación.

¿Cómo reaccionó Irina Baeva al ser despedida?

Tras la fuertes críticas hacia Irina Baeva por su actuación en ‘Aventurera', la actriz de origen ruso dejará la puesta en escena; así lo confirmó Juan Osorio, productor de la obra. Según Michelle Rubalcava, periodista de espectáculos, Irina Baeva habría quedado “destrozada del dolor y de la tristeza” al enterarse que dejaría ‘Aventurera'. Además, el mismo periodista es quien afirma que las ganancias de la obra han sido muy bajas.

¿Irina Baeva sigue andando con Gabriel Soto?

Al parecer, Irina Baeva pasa por un momento complicado. No sólo estaría dejando su protagónico en ‘Aventurera', pues algunos medios afirman que podría haber terminado su relación con Gabriel Soto, pues el actor no ha ido a verla al teatro.

¿Qué actrices han sido Aventurera?

Desde Edith González hasta Irina Baeva, este es el recuento de las actrices que han interpretado a Elena Tejero en Aventurera.

Edith González - Para muchos fue la ‘mejor aventurera’. Protagonizó el papel en 1997 y lo hizo durante tres años.

Susana González - Fue ‘aventurera’ por un año desde el 2000.

Niurka - Desde 2003 fue ‘aventurera’.

Sabine Moussier - Tuvo el protagónico por uno año desde 2008.

Itatí Cantoral - Dio vida a Elena Tejero en 2010 con gran éxito.

Maribel Guardia - Protagonizó ‘Aventurera’ desde 2015.

Adriana Fonseca, Lorena Rojas, Yatana, Ninel conde, Paty Navidad, Malillany Marín e Irina Baeva, completan la lista de las ‘aventureras’.

¿Quién será la siguiente aventurera?

Si bien no está confirmado quién será la sucesora de Irina Baeva en ‘Aventurera', algunos medios apuntan que el papel de Elena Tejero podría estar entre María León o Sofía Rivera Torres. ¿A quién les gustaría ver como la siguiente ‘Aventurera’?