Mamá de Elías exige que Bebeshita quede fuera de ¡Quiero Bailar!

Bebeshita protagonizó la primera polémica de ¡Quiero Bailar!, pues no se aprendió la coreografía que pactó con su pareja de baile, Elías.

La exparticipante de Enamorándonos tenía que bailar La Mujer del Pelotero con Elías, pero se le olvidaron los pasos de baile y desató las fuertes críticias del jurado.

Elías salió del foro muy molesto y se dirigió a los camerinos , mientras que su mamá Leslie realizó una contundente petición a la producción.

“Elías está muy enojado, se frustra desde las mañanas por la falta de compromiso y de responsabilidad de ella. Yo lo que quiero pedir al aire es que le cambien la pareja, por favor. No puedo tener a mi hijo en este estrés si no hay compromiso por parte de su pareja”, dijo Doña Leslie en entrevista con Sergio Sepúlveda.

Los jueces también explotaron contra Bebeshita, pues el maestro Charly D le dijo que “la puerta está muy grande” ante su falta de compromiso.

“Te pido que sí vas a estar aquí lo hagas bien o la puerta está muy grande... busquemos a alguien más que lo haga mejor y que se comprometa”, dijo.

¿Quién es Bebeshita? Bebeshita es una influencer mexicana que inició su carrera en nuestro programa Enamorándonos, aunque también ha participado en otros reality shows como MasterChef Celebrity y en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana.

Bebeshita, quien salió a bailar con un vestido azul y tacones, dijo desconocer lo que pasó en el escenario, pues ella practicó mucho la coreografía.

Tal parece que los nervios traicionaron a Bebeshita, pero no se salvó de la fuerte llamada de atención de Flor Rubio en el escenario de nuestro reality show.

“No es posible que no puedas resolver en el escenario el sueño de Elías, yo tenía ganas de pararme y bailar con él. No te salió, mírate en la pantalla. No es justificación que digas que afuera sí te salía. Me siento muy enojada por lo que hiciste ahí porque no va de acuerdo a lo que tú eres”, dijo la presentadora de la Zona de Espectáculos.

