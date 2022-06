¡Quiero Bailar!: Jurado explota contra Bebeshita por no aprenderse la coreografía.

Bebeshita vivió un tenso momento en ¡Quiero Bailar! luego de recibir un fuerte regaño por parte del jurado. La influencer no se aprendió la coreografía de La Mujer del Pelotero de Grupo Merenglasss, por lo que recibió una contundente llamada de atención.

“No es posible que no puedas resolver en el escenario el sueño de Elías, yo tenía ganas de pararme y bailar con él. No te salió, mírate en la pantalla. No es justificación que digas que afuera sí te salía. Me siento muy enojada por lo que hiciste ahí porque no va de acuerdo a lo que tú eres”, dijo Flor Rubio en ¡Quiero Bailar!

El maestro Charly D también fue muy exigente con la falta de compromiso de la exparticipante de Enamorándonos.

“No tienes palabras para justificarte, no puede ser que estés bailando y volteando. No resolviste, no supiste qué hacer, te quedaste en blanco y eso no puede suceder. Te pido que sí vas a estar aquí lo hagas bien o la puerta está muy grande... busquemos a alguien más que lo haga mejor y que se comprometa”, dijo.

¿Elías se molesta con Bebeshita? Elías también explotó contra su pareja de baile Bebeshita, asegurando que la coreografía estaba bien montada.



"Afuera ensayamos mucho y nos salió hasta final, ahorita no sé que nos pasó", dijo en VLA.

Elías abandonó el foro de Venga la Alegría tras polémica con Bebeshita

En entrevista con nuestro querido Capi Pérez, Elías se mostró molesto por los errores de Bebeshita en el escenario.

“Sí estoy bastante enojado con Bebeshita porque todo lo habíamos sacado afuera, hicimos todo lo posible en los ensayos”, dijo.

Leslie, mamá de Elías, pide que Bebeshita quede fuera de ¡Quiero Bailar! y que su hijo tenga otra pareja más responsable.

“Elías está muy enojado, se frustra desde las mañanas por la falta de compromiso y de responsabilidad de ella. Yo lo que quiero pedir al aire es que le cambien la pareja, por favor. No puedo tener a mi hijo en este estrés si no hay compromiso por parte de su pareja”, expresó la mamá de Elías a Sergio Sepúlveda, asegurando que Elías se merce a una pareja más responsable.

