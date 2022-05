La tolerancia no debe faltar en el amor. | Extra Time

Adrián es un joven que pidió ayuda al programa porque ha recibido una serie de burlas y de humillaciones por parte de su propia madre. Ella piensa que su hijo es gay por tener un “bromance” con su mejor amigo.

Adrián explicó todo lo que ha pasado desde su perspectiva y en hogar por parte de su madre, y todo lo que ha pasado con él y con su mejor amigo, Luis. Además, aseguró en distintas ocasiones durante el programa que la relación que tienen los dos está muy distante de ser algo sexual.

María pasó al panel del programa para explicar lo que ha pasado con ella y a su parecer. Ella no hizo esperar los malos comentarios y las burlas contra su hijo y contra Luis, su mejor amigo. Ella ha sido especialmente dura con Luis por la idea que tiene de que él y su hijo son una pareja homosexual.

Luis también tuvo oportunidad de pasar al panel del programa para hablar de su sentir y explicar lo que él ha tenido que pasar cuando está con Adrián y lo que ha tenido que soportar por el hecho de que María es madre de su mejor amigo. Además, eso no ha parado ahí, ya que María incluso ha hablado con la familia de Luis y se ha referido de una manera muy despectiva y grosera con él. La consecuencia de esto ha sido un distanciamiento entre Luis y sus padres.

María siguió con sus comentarios hirientes hacía su hijo y su mejor amigo. Fue en ese momento cuando intervino Manuel, la actual pareja de María. Al contrario de ella, Manuel se mostró molesto al tener que escuchar todo lo que ella le ha dicho a Adrián y a Luis. Él no está para nada de acuerdo con la actitud que ella ha tenido en los últimos meses y no se explican la razón de esto. Aunque no sea el padre biológico de Adrián, siempre se ha mostrado como un gran apoyo para él y no ha querido distanciarse de él por la mala actitud de María.

Cuando todo el programa estaba muy tenso, María no aguantó más y explotó contra todos los presentes. Ella afirmó que todos estaban en su contra y su asistencia al programa parecía más una trampa, que alguna manera en la que ella podría arreglar las cosas con su hijo, Adrián. Al momento que los 3 se unieron para decir que ellos no estaban de acuerdo con la manera de pensar de María, ella mencionó que cada uno de ellos le declaró la guerra y prefirió abandonar el programa.

A muchos les tomó por sorpresa esas afirmaciones por parte de María, pero decidieron hacerse a un lado y dejarla salir, si es lo que ella realmente quería. No fue una sorpresa que abandonara el programa, dejando a más de uno con una gran cara de sorpresa, no por el hecho de irse, sino por la convicción en sus comentarios hirientes y en su manera de ver las cosas.

El programa no terminó ahí. Rocío aún quiso saber qué estaba pasando en la casa de Adrián. Manuel nuevamente se mostró amigable y volvió a decir que él siempre iba a estar de acuerdo con lo que sucediera. Adrián y Luis no hacen nada malo, y solamente quieren poder llevar una gran amistad sin tener algún problema con nadie.

El final del programa llegó, pero la situación no terminó ahí. Rocío marcó el comienzo del Extra Time y los especialistas aprovecharon para darles palabras de apoyo a cada uno de los panelistas, extendiendo sus herramientas y espacios seguros a María para que pueda intentar cambiar su forma de ver las cosas y no haya más problemas entre todos.