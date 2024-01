Tras golpiza, Paola Suárez revela lo que hará contra su novio

Desde el día de ayer, la influencer Paola Suárez ha acaparado los reflectores, esto después de que se diera a conocer que había sido hospitalizada en la ciudad de León debido a una brutal golpiza que recibió por parte de su pareja y prometido, José de Jesús Castro.

Este hecho desató la preocupación de sus fans, quienes se han mantenido muy al pendiente de la salud de la integrante de “Las Perdidas”. Cabe mencionar que la noticia trascendió el pasado 10 de enero, cuando Wendy Guevara proporcionó detalles de la agresión que había sufrido su amiga.

Alejandro cuestiona la dignidad de Lesli tras enterarse de sus engaños

Wendy Guevara evidenció los golpes que recibió Paola Suárez en el rostro, mismos que le provocaron que el ojo izquierdo lo tuviera completamente cerrado y se le desviara el tabique nasal, lo que requirió una intervención quirúrgica, incluso aseguró que su amiga podía perder el ojo.

El prometido de Paola Suárez negó haber golpeado a su pareja José de Jesús Castro Gómez, novio y prometido de Paola Suárez, reapareció la noche de ayer 10 de enero luego de haber sido acusado de haber golpeado a la famosa influencer. En un video difundido en redes sociales, se observa a José, negando las acusaciones en su contra.

“Yo estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda en contra de ella, todo lo que dicen las redes sociales, de que yo estoy prófugo no es cierto, yo estoy aquí para dar la cara”, declaró el prometido de Paola Suárez.

Así mismo, acusó a Paola de haberlo agredido y aseguró que ambos estaban drogados: “Los dos andábamos drogados, cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé, ella se cayó, a lado de su cama hay una lámpara ahí fue donde ella se pegó… yo con otra cosa no le pegué. De lo que dicen que yo la aventé del balcón no es cierto, ella vive en una privada, y yo ya estaba afuera, el guardia vio cuando se aventó”.

¿Paola Suárez ya demandó a su prometido?

A través de una de sus transmisiones en redes sociales, Paola Suárez confirmó que ya puso una denuncia en contra de su novio. “Bueno, lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda y pues bueno, a ver qué pasa, primeramente Dios, más adelante”, declaró la famosa influencer.

“Me voy a dormir un rato porque sí me siento muy mal. Cuídense mucho. Todavía traigo la mano llena de sangre”, mencionó en una de sus transmisiones Paola Suárez.