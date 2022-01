Los Tres Tristes Tigres parodian exitoso tema de Grupo Firme. (VIDEO)

Los Tres Tristes Tigres sorprendieron al público mexicano con una nueva canción inspirada en el tema Ya Supérame de Grupo Firme.

El trío musical cambió la letra de la exitosa canción del grupo sinaloense y dio paso a una invitación a vacunarse contra el COVID-19.

“Qué parte no entiendes de que el COVID está cab... y que no es conspiración, a Paty Navidad le dio. Si tú te contagias te va a joder, ni vas al gimnasio ni comes bien, no me digas a estas alturas que eres de los que no cree”, menciona una parte del tema musical.

Los Tres Tristes Tigres aparecieron con sombreros, botas vaqueras y coloridas camisas para imitar a los integrantes de Grupo Firme, lo que dio paso a una ola de reacciones en las redes sociales.

Parodia de ‘Los Tres Tristes Tigres’ cautiva en internet

La canción Ya Vacúnate pronto se viralizó en todas las redes sociales, pues el video oficial ganó 1 millón de reproducciones y miles de reacciones de los fans.

“Se me antoja un 12 de Pfizer con esta rolita”, escribió el internauta Esteban Martínez debajo del video de YouTube.

No es la primera vez que Los Tres Tristes Tigres lanzan una canción inspirada en el COVID-19, pues tienen éxitos como El corrido del cubrebocas y La cumbia del Home Office.

El trío musical también es famoso por sus parodias a otras estrellas musicales como Ángela Aguilar, Christian Nodal, Los Ángeles Azules, Menudo, Garibaldi y más.

Por su parte, Grupo Firme es una de las bandas más populares del momento, ganando galardones como un Premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Banda y otro en la categoría Grupo Norteño del Año en los Premios de la Radio 2021.

La agrupación liderada por Eduin Caz también alcanzó popularidad con éxitos como El Tóxico, El Roto, Ya Supérame y otros más.

