Jhonny Caz de Grupo Firme estrena lujosa casa junto a su pareja.

Por fin Jhonny Caz de Grupo Firme y su pareja cumplen uno de sus sueños, pues estrenan una lujosa casa y la presumen con muchas fotografías en sus cuentas de Instagram.

"Gracias Dios, gracias vida, gracias Grupo Firme, hoy puedo decir que estamos estrenando casa, no saben la felicidad que nos da a Jonathan Bencomo y a mí compartir este gran momento que marca de ¡tan bonita manera nuestras vidas! No queda más que decir gracias", publicó el cantante en la mencionada red social.

En las fotografías y videos, la pareja compartió sus imágenes donde cortan un enorme moño rojo a manera de inauguración y muestran las llaves de lo que será su nuevo hogar.

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Grupo Firme también llegará a Coachella

Eduin Caz, vocalista y líder de la agrupación, compartió en redes sociales su felicidad por la respuesta de sus fans para los conciertos que darán en el Foro Sol de la CDMX. “Sold out en tan solo 45 minutos, se vendió todo. Muchas gracias familia, les prometo un gran espectáculo primero Dios”.

Cabe mencionar que si Grupo Firme abriera una cuarta fecha, haría historia en la música nacional, pues ningún exponente o agrupación mexicana de ningún género ha logrado la hazaña.

Eso no es todo, Grupo Firme cantará en Coachella, uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos. “Estoy casi al borde del infarto...Coachella”, dijo Eduin Caz.

La agrupación de regional mexicano más popular del momento se presentará los días 24, 25 y 26 de marzo en el Foro Sol. La primera fecha se vendió en 45 minutos, provocando un gran revuelo entre sus fanáticos que peleaban por un boleto.

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