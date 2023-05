¿Por qué pintan los troncos de los árboles? La respuesta te sorprenderá.

¿Alguna vez has caminado por un parque y te has preguntado por qué algunos árboles tienen el tronco pintado de blanco? La respuesta no es tan sencilla como parece, ya que hay varias razones detrás de este fenómeno.

Por lo anterior, vamos a explicarte el por qué los troncos de los árboles se ‘pintan’ de blanco y cómo esto puede afectar la salud y la apariencia de los árboles.

¿Por qué se pintan de blanco los troncos de los árboles?

Una de las principales razones para pintar los troncos de los árboles de blanco es para protegerlos de los insectos y las enfermedades. El revestimiento blanco actúa como una barrera contra las larvas de insectos que podrían causar daño a la corteza del árbol. Además, el revestimiento también puede prevenir el crecimiento de bacterias y hongos en la corteza del árbol.

Además de la protección contra los insectos y el sol, la pintura blanca también puede tener fines estéticos. En áreas urbanas, los árboles se utilizan a menudo como decoración en las calles y parques. La pintura blanca puede hacer que los árboles se vean más uniformes y atractivos, y puede ayudar a evitar que la corteza se desvanezca o se dañe debido a la contaminación o al vandalismo.

Otra razón común para pintar los troncos de los árboles es para protegerlos del sol. En algunas áreas, el sol es extremadamente fuerte y puede sobrecalentar la corteza del árbol. La pintura blanca refleja la luz solar y reduce la cantidad de calor absorbido por la corteza del árbol. Esto ayuda a mantener la corteza fresca y reduce el estrés en el árbol.

Sin embargo, es importante señalar que no todos los árboles necesitan ser pintados de blanco. En algunos casos, la pintura puede ser perjudicial para la salud del árbol.

¿Es pintura u otra cosa lo que le ponen a los árboles?

A menudo se asume que los troncos de los árboles están pintados de blanco. Sin embargo, la verdad es que este color blanco no se logra mediante la aplicación de pintura blanca. En realidad, se utiliza un proceso llamado “encalado”, en el que se aplica cal (hidróxido de calcio) para cubrir el tronco del árbol.

