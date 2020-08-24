José Ron cambia de look y desata la locura entre sus miles de fans, incluida su exnovia Jessica Díaz.

José Ron se ha colocado como uno de los hombres favoritos del medio del espectáculo, pues en todas sus participaciones en telenovelas ha registrado un alto grado de popularidad.

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En esta ocasión, el actor y deportista llamó la atención de quienes siguen su carrera en la farándula tras lucir un atrevido cambio de look, ya que decidió poner su cabello casi completamente rubio, tal y como se ha marcado la tendencia de este año.

Ante la ola de críticas por su estilo, José Ron se anticipó y dejó un contundente mensaje para quienes no quedaron satisfechos con su imagen renovada.

Pierde el miedo a los cambios y ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Arriésgate, atrévete, que te valga un cacahuate el qué dirán. Este güerito que ven, este soy yo. El que después de un proyecto le gusta cambiar, el que se hace locuras en el pelo, el de los tatuajes, los aretes, un loquillo que disfruta y ama la vida. Haz que los días cuenten. Dios los bendiga

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Una vez que mostró su imagen en su cuenta oficial de Instagram, actrices como Mariana Seoane, Kimberly Dos Ramos y Eva Cedeño le dejaron saber lo guapo que se ve con su nueva imagen. Por otra parte, su exnovia, Jessica Díaz, le dijo ‘¿te quieres parecer a mí, güerito?’, ya que ella también se atrevió a pintar su cabello del mismo color recientemente.