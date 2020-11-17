Julián Gil revela por primera vez los detalles de su relación con la conductora Valeria Marín.

Una de las parejas más mediáticas en la actualidad del medio del espectáculo es la que conforman Julián Gil y Valeria Marín.

En una entrevista, el actor confirmó que se encuentra feliz, comprometido y enamorado con su noviazgo, luego de que ha pasado por momentos complicados en los últimas semanas.

Y es que perdió la patria potestad de su hijo Matías, a quien procreó con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, en medio de un viaje que realizó junto a su pareja.

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Sin embargo, Julián Gil destacó su presente en el ámbito laboral y personal, siendo este último donde se está dando una nueva oportunidad junto a una experta en deportes.

Yo te puedo hablar por mí, y te digo que estoy muy contento, estoy feliz, viviendo una etapa muy especial en mi vida, y la verdad es que ella llegó en su momento, cuando tenía que llegar. Ella ha sido una persona que me ha enseñado, de alguna manera, que uno nunca debe perder las esperanzas de volver a amar

Hace poco, la pareja de enamorados estuvo de vacaciones en Turquía, viaje que compartieron en sus redes sociales y que Julián Gil calificó como una gran prueba para su relación.

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