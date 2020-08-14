FOTOS: Ella es Valeria Marín, la guapa novia de Julián Gil con la que se olvidó de Marjorie de Sousa.

Julián Gil reveló hace poco que se encuentra perdidamente enamorado de su nueva pareja, la conductora Valeria Marín, quien lo animó a darse una oportunidad en el amor, después de los problemas que ha enfrentado con la madre de su hijo, la actriz Marjorie de Sousa.

Aunque la belleza de la novia de Julián Gil es evidente, muchos se han cuestionado sobre quién es la mujer que ha robado el corazón del actor.

Aquí te dejamos algunos detalles de Valeria Marín, la hermosa novia de Julián Gil, que le ha ayudado a salir delante de los momentos complicados que ha vivido.

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Joven, telentosa y guapa

Con casi 30 años de edad, Valeria es una periodista mexicana proveniente de una familia de deportistas, razón por la que se desempeña reportando información de diferentes disciplinas, siendo especialista en futbol, beisbol y futbol americano.

En su vida personal, Valeria Marín también es asidua a practicar deportes, como correr y hacer surf, actividades que la mantienen en forma y con un cuerpo de tentación.

En sus perfiles de redes sociales, la joven da muestra de las razones por las que Julián Gil cayó rendido ante sus encantos, ya que comparte varias fotografías en las que resalta su figura y su bello rostro.

El noviazgo

Sobre la relación entre Julián Gil y Valeria Marín, se sabe que llevan más de seis meses y ha sido un romance muy apasionado, en el que ambos personajes disfrutan de los atardeceres juntos.

Cuando el actor argentino presumió en redes sociales su nueva relación, escribió un mansaje emotivo en sus redes sociales, donde dejó ver que Valeria Marín ha sido su apoyo en la compleja batalla legal que vive por la custodia de su hijo con Marjorie de Sousa.

Gracias, mi amor .... @valmarin_r Por estos 6 meses de paz y amor incondicional. Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino ...Te amo. Te invito un café

Por su parte, ella también le ha dedicado mensajes de amor a Julián Gil, de quien, asegura, es su mejor cómplice.

Mi cómplice de felicidad y paz. Agradecida de encontrarnos sin buscarnos y de poder compartirte mi felicidad y tú la tuya

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