¡Bella y Bestia son! Conoce la historia real de la famosa película

¡Fábula ancestral, canto celestial! Apuesto a que lo leíste cantando, y es que ¿quién no conoce la hermosa canción de la famosa película de Disney: la Bella y la Bestia? Esta película marcó miles de infancias, pero, ¿sabías que está basada en una novela? La cual, a su vez, está basada en una historia real, ¡quédate y te cuento!

Natalia Valenzuela nos presenta nuestro estreno Platinum, ‘La Bella y la Bestia’, una historia mágica que ha marcado generaciones completas.

La historia real de La Bella y la Bestia

Como te decía, la película está basada en una historia real, pues hace muchos años existió un hombre llamado Petrus Gonsalvus. Petrus nació en islas Canarias, aunque no se tiene mucho registro sobre sus primeros años de vida, se cree que sus padres lo abandonaron debido a su condición, pues el cuerpo de Petrus estaba repleto de cabello. Después, fue adoptado por monjes y vivió en un monasterio, pero su vida cambió cuando a los 10 años fue llevado como regalo al rey Enrique II de Francia. Es importante recalcar que hace años, la nobleza tenía cierto gusto por coleccionar cosas y personas con alguna condición diferente. Desde que Enrique vio al pequeño Petrus, se interesó mucho por él, aunque al principio fue encerrado en una jaula, cuando los médicos se dieron cuenta de que era una persona normal, el rey decidió darle una educación, lo cual se le dio de manera muy sencilla, Petrus aprendió rápidamente algunos idiomas, incluido el latín, aprendió de astronomía, música, entre otras disciplinas.

¡Así lucen actualmente los actores de Titanic!

Posteriormente, el rey falleció y quedó como reina consorte su esposa, Catalina de Medici, quien se encargó de encontrarle esposa para tener hijos y tener más ejemplares de aquel enigmática criatura.

Petrus y su esposa (también llamada Catalina) tuvieron 7 hijos, de los cuales, 5 contaban con la misma condición que su padre. Aunque la familia Gonsalvus gozaba de una buena posición dentro de la sociedad, era solo por la condición y las personas los veían desfilar para disfrutar su "rareza" como una manera de entretenimiento.

¿Qué es el síndrome del hombro lobo?

Petrus Gonsalvus fue la primera persona registrada con hipertricosis, o conocido coloquialmente como el síndrome del hombre lobo. Esta extraña condición ha registrado menos de 100 personas en todo el mundo a lo largo de la historia (al menos de lo que se sabe). Las personas que padecen hipertricosis tienen una producción de vello fuera de lo normal, pues en 2011 se encontró que esto es debido a un conjunto de genes en el cromosoma X que activa un gen de crecimiento de cabello de manera descomunal.

Alita: la última guerrera, ¡este es su origen!

¿Cuál es la novela francesa en la que está basada la historia de La Bella y la Bestia?

Finalmente, ¿cómo se llama la novela en la que se basaron para hacer la película? Resulta que la novela francesa en la que inspiraron fue escrito por Gabrielle-Suzanne de Villeneuve en 1740, fue una historia de cuentos de hadas y la historia es la misma que la de la película de 1991, se llamaba La Belle et la Bête.

¡Por cierto! No te pierdas este domingo la Bella y la Bestia por Azteca 7 y revive momentos increíbles de tu infancia, ¡tenemos una cita!

