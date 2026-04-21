¿Harry Styles se casa? Se encienden las alarmas tras FOTO de Zoë Kravitz

En las últimas horas Harry Styles el ex integrante de One Direction ha encendido las alarmas tras darse a conocer una serie de imágenes en las que se le puede observar de manera muy romántica junto a Zoë Kravitz. Lo que verdaderamente generó especulaciones fue ver a la actriz modelo y directora portando un gran anillo de diamantes, lo que podría indicar que la pareja se ha comprometido.

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Se los vio a Harry Styles y a Zoë Kravitz juntos londres a los besos y A ELLA CON UN ANILLO DE DIAMANTES ENORME, SE CASA HARRY?🙏🏻 pic.twitter.com/GapL20uZQ6 — nom0leste (@nom0leste) April 21, 2026

¿Qué dicen los rumores sobre la posible boda entre Harry Styles y Zoë Kravitz?

Dentro de la conversación digital los rumores sobre el compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz se han intensificado pues recientes fotos muestran a la actriz luciendo un anillo de diamantes de gran tamaño en su mano izquierda.

Es importante recordar que la pareja comenzó su romance en agosto del 2025 y fue en febrero de este año que la conversación escaló al señalar que durante las vacaciones de Año Nuevo, en las Bahamas en la Lenny Kravitz la pareja se comprometió.

Más allá de los rumores

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial que la pareja dará el gran paso dentro de su relación. A pesar de las imágenes y los rumores dentro de la conversación digital ni Harry ni Zoë han hablado del tema, lo que solo incrementa las especulaciones, pues la pareja ha optado por mantener su relación fuera de los reflectores.

