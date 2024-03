Esta fue la última publicación de Elena Larrea antes de su muerte

Hace unas horas les informamos sobra la lamentable muerte de Elena Larrea, famosa modelo de OnlyFans que murió la madrugada de este miércoles 20 de marzo a los 30 años de edad.

¿De qué murió Elena Larrea?

Hasta el momento se desconocen las cusas de su deceso; sin embargo, reportes extraoficiales señalan que Elena Larrea habría perdido la vida debido a una trombosis derivada de una intervención estética.

No obstante, se espera que en próximas horas los familiares de la modelo brinden mayor información al respecto.

¿Quién fue Elena Larrea?

Andrea Larrea, de 30 años, fue una activista que se hizo reconocida a nivel nacional por ser fundadora del santuario de caballos maltratados “Cuacolandia”, el cual se encuentra en Atlixco, Puebla.

Elena Larrea pasó por diversas dificultades económicas; sin embargo, encontró en la reconocida plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, una manera de ayudar a los animales a través de fotos y videos.

Actualmente “Cuacolandia” alberga a más de 45 ejemplares de equinos, mismos que fueron rescatados. El 15 de febrero pasado logró, junto con el Movimiento Animalista de Puebla, que se tipificara la zoofilia como un delito en el estado, esto a raíz del caso de Mila, una potranca que fue víctima de abuso sexual.

¿Cuál fue su última publicación? La modelo no acostumbraba a promocionar su OnlyFans en redes sociales, pero sí promovía información sobre los equinos que rescataba en su santuario.

En su última publicación en Instagram, Elena Larrea compartió una fotografía suya en donde aparece con el cabello suelto y la acompañó con emotivo texto dedicado a las mujeres.

“Las mujeres que se comportan, rara vez hacen historia, que viva la resistencia. No es mi tipo de foto pero ahí les va un retrato de @eslaresistencia. Siempre me ha gustado esa palabra, la he ocupado mucho y ante todo, resistan”, publicó Elena Larrea.

¿Dónde se ubica su santuario de caballos?

“Cuacolandia” se encuentra en Atlixco, Puebla, y fue fundado por la finada Elena Larrea en 2019. Aunque al principio únicamente recibía equinos, recientemente también le abrió las puertas a burros y un becerro.

Hasta el momento se desconoce qué pasará con “Cuacolandia” tras el fallecimiento de Elena Larrea. No obstante, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón aseguró que garantizarán el resguardo de los ejemplares que se encuentran en este lugar.