Esta fue la última publicación de María Reneé antes de morir

Este miércoles 12 de junio de 2024, el mundo del entretenimiento se vistió de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de María Reneé , la carismática ganadora de la primera temporada del reality show “La Isla”. A sus 34 años, la joven perdió la vida dejando un vacío en el corazón de sus seguidores y amigos cercanos.

¿Cómo murió María Reneé?

Aunque los detalles sobre la causa de su muerte no han sido revelados, fue su amiga Tania Rincón quien anunció la triste noticia a través de un emotivo mensaje en Instagram. Con profunda tristeza en su texto, Rincón recordó a Reneé como una persona única, creativa, solidaria y llena de alegría, capaz de iluminar cualquier habitación con sus ocurrencias y bailes: “Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón“, expresó.

¿Cuál fue la última publicación de María Reneé antes de morir?

Mientras sus fanáticos se preguntan qué fue lo último que compartió en las redes sociales, la última publicación de María Reneé en Instagram data del 28 de abril de 2024, poco más de un mes antes de su partida.

En la imagen, se le ve radiante luciendo un elegante vestido café y su cabello ondulado, mientras posa sonriente junto a su novio, Diego Reynal, quien luce un traje sastre azul oscuro. La pareja emanaba felicidad, y Reneé acompañó la foto con emojis de corazones, dejando una huella imborrable en el corazón de sus seguidores.

En el mismo post, sus seguidores comenzaron a preguntarse qué estaba pasando, pues su muerte de manera inesperada dejó a todos en shock: ”¿Qué pasó? ¿Cómo que falleció?”, “Vengo de la publicación de Tania, ¿cómo que falleció?” y “Ay, no por favor. ¿Qué le pasó a Reneé?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la última publicación de María Reneé.