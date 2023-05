Utilidades 2023: Todo lo que debes saber sobre este derecho como trabajador.

¡Atención trabajadores y trabajadoras! El momento ha llegado: ¡el reparto de utilidades 2023 está aquí! Como bien saben, este derecho constitucional les otorga acceso a una parte de las ganancias de las empresas en las que laboran y que hayan generado beneficios durante el año fiscal anterior. Pero, ¿cuándo es la fecha límite de entrega?

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

¿Cómo se calcula el pago de utilidades?

Para comenzar, las empresas deben repartir el 10% de sus utilidades entre los trabajadores. Imaginemos que una compañía ha declarado ganancias de hasta 500 mil pesos, lo que significa que deben considerar una cantidad de 50 mil pesos.

Te puede interesar: ¿Por qué el SAT rechaza devoluciones con saldo a favor?

Ahora, esta cantidad debe ser dividida por la mitad (25 mil pesos), ya que la otra mitad se determinará en base al sueldo de cada empleado. Aquí viene lo interesante: los 25 mil pesos deben dividirse entre el total de días laborados por todos los trabajadores. Por ejemplo, si obtenemos 25 mil pesos / 455 días, el resultado es 54.94. Luego, este valor se multiplica por el número de días trabajados en el año de cada empleado para determinar la utilidad final que le corresponde a cada uno.

¿Quiénes no reciben el pago de utilidades?

Pero ¿sabías que no todos los trabajadores tienen derecho a recibir utilidades? Aunque parezca sorprendente, existen ciertas situaciones en las que esta prestación no se aplica. De acuerdo con la ley, las compañías no están obligadas a pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en los siguientes casos:



Trabajadores contratados por honorarios.



Aquellas personas que hayan trabajado menos de 60 días durante el año fiscal anterior.



Directores o gerentes de la empresa.

¿Cuándo se pagan las utilidades?

¡Atentos a las fechas! La entrega del 10% de las ganancias de la empresa tiene plazos determinados según el tipo de persona fiscal que dirige el empleador. Si el empleador es una persona moral, la fecha límite es el 30 de mayo de 2023. Mientras tanto, las personas físicas tienen hasta el 29 de junio de 2023 para realizar el pago.

Cabe señalar que, si surge algún problema con el pago de utilidades, los trabajadores pueden presentar una queja ante organismos de atención al trabajador o directamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Te puede interesar: ¿Cuáles son las multas por no presentar mi declaración anual ante el SAT?