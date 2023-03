Semana Santa 2023: ¿Qué día empiezan las vacaciones?

Una de las fechas más esperadas por millones de mexicanos en el calendario son las vacaciones de Semana Santa, días en los que de acuerdo a la religión católica se recuerda la historia de Jesús de Nazaret, motivo por el que hay varios días de descanso.

Sin embargo, los estudiantes de nivel básico son los más afortunados durante estas fechas, ya que, de acuerdo con lo que marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) este 2023, las vacaciones se van a alargar un poco más de lo normal.

Las vacaciones de Semana Santa van a comenzar de forma oficial el próximo lunes 3 de abril, y van a terminar para los alumnos, hasta el 14 del mismo mes, fecha en la que van a regresar a los salones, por lo que van a tener días hábiles de descanso, pero tampoco van a ir a clases el viernes 31 de marzo por la tradicional Junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Son oficiales las vacaciones de Semana Santa?

Lamentablemente, no todas las personas van a poder disfrutar de estos días de vacaciones, aunque existen muchas empresas que dan el Jueves y Viernes Santo, estos no son obligatorios, pues no están dentro de la Ley Federal de Trabajo, por lo que depende del criterio de cada patrón otorgarlos.

¿Cuáles son los siguientes días de asueto oficiales?

Aunque, ya no vienen fines de semana tan largos, todavía hay varios puentes en el calendario, aquí te los décimos cuales son para que los programes:

*29 de abril - Consejo Técnico Escolar.

*1 de mayo – Día del Trabajo.

*5 de mayo – Batalla de Puebla.

*15 de mayo – Día del Maestro.

*26 de mayo – Consejo Técnico Escolar.

*30 de junio – Consejo Técnico Escolar.