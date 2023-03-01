Escalofriante: venden en línea chamarras hechas con “piel humana”.

Es difícil creerlo, pero es verdad, las chamarras de "piel humana" existen y se venden en eBay por un precio escalofriante de 600 euros, es decir, alrededor de 14 mil 710 pesos mexicanos. El responsable de tan macabro producto es The Flesh Krafter, quien asegura que tarda tres semanas en fabricar cada prenda.

La noticia ha generado un gran revuelo, algunos se han sentido repugnados ante tal aberración, mientras que otros parecen sentir una extraña fascinación por la idea de portar una chamarra hecha con piel humana. ¡Qué horror! ¿Quiénes serán los que compren estas prendas? ¿Qué clase de persona puede estar detrás de esto? Sin duda, el mundo nunca deja de sorprendernos con lo más espeluznante y siniestro.

¿Realmente son de piel de humano?

El vendedor conocido como The Flesh Krafter ha hecho una aclaración importante acerca de sus productos. Aunque sus abrigos están diseñados para parecer hechos de piel humana, en realidad no utilizan este material en su fabricación, como algunos han llegado a pensar.

En la descripción de su cuenta en eBay, The Flesh Krafter detalla que sus chaquetas son hechas por encargo y se basan en una chaqueta original que proporciona el cliente. El proceso implica la creación de una réplica de piel humana que se utiliza para cubrir la chaqueta original, y el resultado es una prenda que simula la apariencia de piel humana.

Por lo tanto, aunque el concepto puede parecer inquietante para algunos, es importante destacar que estos abrigos no son en realidad hechos de piel humana y que el vendedor ha aclarado la naturaleza de sus productos.

¿De qué están hechas las prendas?

Según información publicada, los productos ofrecidos por el vendedor incluyen acabados en látex de silicona y pueden incluir "tatuajes" y "pezones humanos". De acuerdo con reseñas de clientes, el vendedor ha tenido éxito en su negocio y ha satisfecho a varios compradores.

Además de las chaquetas de piel sintética, el vendedor también ofrece máscaras y un collar hecho de pezones sintéticos. Aunque algunas personas pueden encontrar estos artículos repulsivos, otros pueden considerarlos como una idea original para disfraces de Halloween.

Te puede interesar: VIDEO: El Pentágono y la Nasa confirman la existencia de ovnis. ‘Siguen siendo un misterio’, aseguran.

