El tapete es un elemento esencial en el hogar, ya que además de ser algo decorativo, su principal funcionalidad es proteger el suelo, reducir el ruido y crear ambientes acogedores. Asimismo, ayuda a los habitantes de la casa a no enfermarse por pisar descalzo la superficie. Pero un lugar donde es esencial es el cuarto, donde puedes poner opciones que harán ver tu habitación más aesthetic, como lo son estas 4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño.

Por lo regular, el tapete está hecho de lana, aunque hay otros cuantos con diferentes materiales, como lo son el algodón o la seda, dependiendo de la zona donde se vaya a poner en el hogar, ya que solo no lucen bien en una habitación, sino también en la sala, recibidor e incluso en la cocina, según un artículo del portal Olivo. Conoce estas 4 ideas para reemplazar la puerta de tu baño por opciones más aesthetic.

Estas son las ideas para reemplazar el tapete

1. Piel sintética: Este tipo de tapete es demasiado aesthetic y luce muy bien en tus fotos, ya que da una sensación de lujo. Debido al tipo de material, aporta textura y es ideal para poner a un costado de la cama. Se recomienda optar por colores blanco o gris, colores neutros que le van muy bien a las habitaciones modernas.

4 ideas para reemplazar el tapete de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Fibras naturales: Debido al tipo de materiales, combinan muy bien con los muebles de madera de tu cuarto, pero lo mejor de todo es que son resistentes y duraderas. El tapete de fibras naturales eleva el diseño de tu habitación al verse limpias y elegantes.

4 ideas para reemplazar el tapete de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

3. De espuma: Este tipo de material de foamy que se utiliza en juegos o cuando los bebés empiezan a dar sus primeros pasos es una buena idea para reemplazar el tapete tradicional. Es preciso mencionar que, para que se vea aesthetic, es comprar las piezas en colores neutros o pastel y así comenzar a entrelazarlos.

4 ideas para reemplazar el tapete de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Reciclable: Saca de tu vestidor la ropa vieja que ya no usas y pon manos a la obra para convertirla en un tapete hecho de retazos de prendas.