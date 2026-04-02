10 diseños de uñas coreanas en tendencia

La manicura es sin dudas es muy versátil por lo que contantemente vemos cambios en las tendencias que se marcan. Esta primavera los diseños se están inclinando por las flores para estar a tono.

Las tendencias en uñas coreanas se alejan de lo convencional para centrarse en texturas tridimensionales, acabados translúcidos y efectos de luz que imitan gemas o dulces. A diferencia de las manicuras occidentales más opacas, el estilo coreano busca la profundidad y la salud natural de la uña.

¿Cuáles son los diseños de uñas coreanas en tendencia?

1. Jelly Nails (Uñas de Gelatina)

Es la tendencia base de la mayoría de los estilos actuales. Utiliza esmaltes translúcidos que dejan ver la uña natural, creando un acabado brillante y jugoso similar a un caramelo o una gominola.

2. Blush Nails (Uñas con Rubor)

Inspiradas en el maquillaje, estas uñas imitan el rubor de las mejillas. Se aplica un tono rosado o rojizo concentrado en el centro de la uña, difuminándose hacia los bordes transparentes para un look tierno y aesthetic.

Esta es una gran manicura.|Pinterest

3. Aurora Nails (Efecto Iridiscente)

Inspiradas en la aurora boreal, utilizan polvos iridiscentes o láminas de celofán bajo el gel para reflejar tonos perlados, verdes y rosas según cómo les dé la luz.

4. Syrup Nails (Uñas de Almíbar)

Similar al estilo jelly, pero con una técnica de degradado que concentra el color en las puntas. El resultado es un efecto de capas suaves y fluidas que parece almíbar derretido.

5. 3D Relief & Charms (Relieves y Dijes)

El uso de gel de construcción para crear figuras en 3D (gotas de agua, ositos, lazos o texturas abstractas) es clave. A menudo se combinan con charms o dijes metálicos y de resina.

Son diseños con mucho estilo.|Pinterest

6. Cat Eye & Velvet (Ojo de Gato)

Usa esmaltes magnéticos que, al manipularse con un imán, crean un efecto de profundidad aterciopelada o de "ojo de gato" que cambia con el movimiento de la mano.

7. Glass Nails (Uñas de Cristal)

Buscan la máxima transparencia y brillo. Se utilizan capas de gel muy pulidas y detalles minimalistas para que la uña parezca literalmente una pieza de cristal o cuarzo.

8. Cloud Dancer (El Blanco del Año)

Según expertos, el tono Cloud Dancer (un blanco suave, luminoso y natural) será una de las grandes tendencias de 2026, ofreciendo una alternativa elegante y sofisticada al blanco tiza tradicional.

El blanco es uno de los preferidos.|Pinterest

9. Cheek Nails con Cristales

Es una evolución de las blush nails donde se añade un cristal o piedra pequeña justo en el centro del difuminado para añadir un punto de luz sofisticado.

10. Muzzic Nails (Estilo Minimalista Coreano)

Se enfoca en diseños asimétricos y minimalistas: una línea fina de cromo, una mancha de color en una sola uña o puntos metálicos, priorizando el espacio negativo y la sencillez.