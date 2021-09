¿Qué conductor de Venga La Alegría debutará en el cine?

Un motivo más de orgullo para nuestro matutino Venga la Alegría es que uno de nuestros queridos presentadores debutará en el cine, se trata de Ismael Zhu.

A través de su cuenta personal de Instagram, el conductor anunció su inesperada participación en el séptimo arte con una imagen y un pie de foto donde revela detalles del proyecto.

“Me vuela la cabeza y me emociona formar parte de proyectos nuevos y hacer cosas que me sacan de mi zona de confort. Gracias Gerardo Morán C por darme la oportunidad de estar en la pantalla grande y vivir la experiencia del cine, solo que esta vez, frente a cámaras. Estén pendientes muy pronto”, escribió.

¿Con quién compartirá créditos en la cinta?

En las instantáneas compartidad por ‘El Chino’ en su red social podemos ver a Natalia Téllez, Mara Escalante y al director encargado del filme, Gerardo Morán. Arap Bethke y Érika Buenfil también forman parte del maravilloso reparto de ‘Permitidos, la película’.

Si bien Ismael no dio detalle sobre su personaje, en las fotos luce un look de tenista que posiblemente forma parte de su personaje de la película. Se desconoce cuando será su estreno en cines, pero a decir de lo que se ha podido ver en redes sociales, el nuevo filme es muy prometedor.

El chef mexicano conquistó MasterChef México en 2018 cuando fue anunciado como el ganador de nuestro reality show en la cocina más famosa de nuestro país.

