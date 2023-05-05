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FOTOS | Adele, una vida de altibajos que la han llevado al éxito.

Adele celebra su llegada a los 35 años como una de las cantantes más populares e influyentes de la época actual.¡Checa estos datos de la cantante!

Por: Carolina Loaiza

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