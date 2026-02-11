Familiar de Julián Figueroa lanza mensaje contra Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Se supo que ante la publicación del video de Imelda Garza se iniciarían una serie de intervenciones mediáticas de todos los involucrados en los problemas - y otros no tan cercanos al pleito - que se sostienen tras la muerte de Julián Figueroa. La que ahora alzó la voz fue Zarelea, quien de manera directa indicó la tristeza que rodea toda la problemática con Maribel y Marco Chacón.

¿Qué dijo Zarelea acerca de Julián Figueroa?

La hija de Joan Sebastian no guardó ningún pensamiento que tenía en la mente y abrió la conversación de lo perdido que se encuentra el legado de su hermano. Zarelea arremetió contra todos los que mencionan a Julián sin la mínima intención de recordarle de manera positiva. Todo esto en medio del conflicto que tienen directamente la madre y la esposa de Julián.

“Nada de lo que hoy se diga cambia lo esencial. Nada reescribe lo vivido, lo amado, lo compartido. Con Julián hubo risas, aprendizajes, momentos simples y otros profundamente valiosos que solo quienes estuvimos ahí conocemos de verdad. Hoy ya no se trata de buscar culpables, versiones o juicios. Hoy lo único que importa es recordarlo con amor, con gratitud por el tiempo que nos regaló y por todo lo bello que dejó en quienes lo amamos”.

Y es que la violencia en declaraciones ha subido en nivel en los días recientes, esto cuando se filtró un video de Imelda Tuñón peleando y lastimándose en un conflicto grabado por el propio José Julián. Situación que provocó una acusación contra Marco Chacón, de quien se ha hablado que infringió violencia sobre el propio cantante fallecido.

¿Quién es Zarelea, hermana de Julián Figueroa?

Se indica que la hija de Joan Sebastian y María del Carmen Ocampo tiene 36 años, cuenta con trayectoria como cantante, actriz y tiene sus propios emprendimientos. Realmente no había aparecido para emitir condenas u opiniones en el caso de su hermanastro, pero en Instagram decidió alzar la voz: “La vida no siempre se puede corregir, pero sí se puede honrar. Y yo elijo honrar a mi hermano desde la memoria, desde lo vivido, desde el amor que permanece. Que cada quien se quede con lo que necesite”.