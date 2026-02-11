Ya sea por factores ambientales, médicos o malos hábitos, los labios resecos pueden ser una gran molestia. Por ello, te compartimos 5 tips para quitar los labios resecos rápido. Con ellos, no sólo quedarán 100% hidratados sino que también se verán súper luminosos y bellos. Y lo mejor de todo, no necesitas mucho para ver resultados de manera inmediata, sólo algunos cuantos ingredientes que puedes encontrar fácilmente en casa. A continuación, las recomendaciones.

¿Por qué se resecan los labios?

Los labios suelen resecarse por diversos factores. Entre los más comunes están las variables ambientales, pues el frío, el aire seco y la mala calefacción tienden a eliminar la hidratación natural, mientras que el sol directo los deshidrata y reseca. Otros factores también pueden incluir malos hábitos, así como la ingesta de ciertos medicamentos que también puede contribuir a la resequedad. Sea cual sea el motivo, aquí te compartimos algunos tips para prevenirlos o tratarlos rápidamente.

5 tips para quitar los labios resecos rápido: quedarán hidratados y luminosos

1. Exfoliación suave: Si tus labios están resecos, intenta hacer una exfoliación suave, de entre uno y dos minutos. Esta puede hacerse con productos del hogar, como piel y azúcar o una bolsita de té. Pon los ingredientes o la bolsita sobre tus labios y frota suavemente.

2. Hidratación intensiva: Tras la exfoliación, hidrata bien tus labios. Puede ser con algún aceite de coco o almendras, que funciona como humectante natural.

3. No lamer los labios: Si tienes los labios resecos, por más tentación que te dé, NO los lamas. Esto sólo empeorará la resequedad.

4. Beber agua: Mantener los labios hidratados por fuera no es suficiente. Tu cuerpo necesita estar bien hidratado para reflejar unos labios radiantes. Bebe mucha agua.

5. Protegerlos: Protege tus labios con algún bálsamo labial hidratante. Entre los que más funcionan destacan productos con manteca de karité o ceramidas.