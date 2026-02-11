Victoria Ruffo se hartó y así defendió a Maribel Guardia

Aunque muchos de los famosos que forman parte de la cercanía de Maribel Guardia e Imelda Tuñón han preferido mantener distancia, otros ya piden una detención ante los ataques que rodean el caso tan polémico y desgastante que se observa en ambas partes. Por ello, una de las más íntimas de la vedette, indicó que es tiempo de dejar en paz a su amiga. Estas fueron las duras palabras de Victoria Ruffo.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Imelda Tuñón?

Dado que en estos momentos Maribel ha preferido guardar distancias ante los medios de comunicación, sí se ha expresado de diversas formas en sus redes sociales. Ante eso, muchos espacios mediáticos llegan a la intimidad de la cantante y actriz a través de amigas como Victoria. Es por eso que la madre de José Eduardo no dudó en ser severa en sus declaraciones.

“Lo único que puedo decir para ella es que la amo, la quiero mucho y la respeto. La verdad es que qué aguante tiene, ya déjenla en paz, quien sea, pero que ya la dejen en paz a ella y a su hijo. Siempre hablo con ella, está bien. Lo primero que deben de pensar todos, es en ese niñito, para que no lo perjudiquen”.

En esta respuesta, la actriz dejó en claro su postura de apoyo a su amiga, habló de cómo la escucha (siempre le llama) y también dejó un mensaje a todos los involucrados en el polémico tema. Espera que esto se calme, pues solamente hablan de un joven fallecido trágicamente y de un niño que sufre las consecuencias de todo el escándalo.

¿Victoria Ruffo habló sobre las recientes declaraciones de Maribel Guardia?

No, realmente la actriz de 63 años simplemente llamó a dejarla en paz, junto con el caso. Aunque dicha petición se percibe imposible de seguir, se espera que Maribel y todos los involucrados encuentren paz. Y es que la propia nacida en Costa Rica pidió que ya se detuvieran los ataques contra todos involucrados. Manifestó que a ella solo le interesa el bienestar de su hijo…. indicando que Imelda Garza requiere de ayuda.

“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada, actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, nunca quise separarlo de su madre… Pido, por último, se proteja a la madre de mi nieto. Yo no disfruto para NADA de los ataques contra mi exnuera. Continúo dispuesta a solventar las necesidades de mi nieto y a lograr un acuerdo en su interés superior”.