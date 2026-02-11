José Manuel Figueroa responde a Imelda Tuñón con una demanda

Por si no era suficiente con Marco Chacón, Maribel Guardia e Imelda Tuñón siendo hostiles unos contra otros y metiendo el nombre de Julián Figueroa en medio, el hermano del fallecido cantante entrará directamente al terreno legal. José Manuel Figueroa indicó que ya prepara una acción legal contra la madre de su sobrino, esto por ser acusado de abusar sexualmente del fallecido cantante.

¿José Manuel Figueroa demandará a Imelda Tuñón?

En una charla que el hijo de Joan Sebastian tuvo con Javier Ceriani, indicó que ya está preparando tomar acciones en contra de Imelda Garza. La ex esposa de José Julián habría acusado a Manuel de abusar sexualmente de su hermanastro. Por ello, el propio músico ya está juntando las pruebas y esperando los últimos detalles para demandar a Imelda y sus fuertes declaraciones.

“Estoy esperando a que me den la demanda ya sellada con la fiscalía. Estoy juntando todas las pruebas del daño que se ha causado y voy a hacer un video dando mi punto de vista a Imelda para que sepa”.

Así, la respuesta existida ante la filtración del video de Imelda lastimándose ha tenido consecuencias severas, pues de ahí vinieron nuevas acusaciones cruzadas, incluyendo el presente problema con José Manuel. Y es que en lo referido al audio, la madre de José Julián Jr indicó primero que eso era IA… esto para contradecirse posteriormente indicando que dicha conversación sí ocurrió.

¿José Manuel Figueroa quiere cárcel para Imelda Tuñón?

En sus declaraciones dejó claro que no tiene algún interés en perjudicar a la joven de 29 años, pero que ante afirmaciones de ese tamaño, no puede quedarse callado ni quieto. “O me comprueba ante el juicio con los testigos que tiene, si no los llama ella los llamo yo, o meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo”.

Esto llega en medio de severas complicaciones del caso, que aunque se había definido de cierta manera de Imelda, muchos en redes argumentan que ha quedado muy mal parada tras la vorágine de los días recientes.