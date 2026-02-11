Técnica de 3 pasos para que tus labios se vean voluminosos; ideal para mujeres de 50 a 60 años

Si tienes más de 50 años y notas una reducción en tus labios, no tienes de qué preocuparte, ya que es un proceso natural de la edad, debido a que el cuerpo empieza a disminuir la producción de estrógenos y sobre todo el colágeno.

Hoy en día existen diversas técnicas para hacer que tus labios se vean más voluminosos con cirugías o inyecciones de relleno de labios con ácido hialurónico; sin embargo, existen otras opciones para que luzcas unos labios hermosos sin necesidad de cirugía.

3 sencillos pasos para labios voluminosos y carnosos

Antes de iniciar con tu proceso, te sugerimos que te realices una exfoliación, puedes conseguir un producto especial para los labios o también utilizar un poco de vaselina y azúcar para pasarla suavemente por tus labios.

1. Delinea tus labios: Este es el primer paso y uno de los más importantes, ya que debes delinear tus labios de forma adecuada. Utiliza un lápiz delineador de un tono medio oscuro, puede ser rojo quemado o café. Da la figura ideal a tus labios y asegurate de que tengan las mismas proporciones.

2. Aplica labial: Utiliza un labial en tono más bajo que el lápiz delineador, te recomendamos que sea cremoso. Los colores que más te pueden dar profundidad son rojo, nude o rosa marrón. Ten mucho cuidado y trata de tocar muy poco el delineado.

3. Iluminador: Para darle el toque voluminoso y carnoso a tus labios, pon un poco de iluminador, puede ser uno especial para labios, pero si no tienes no te preocupes, puedes usar uno tradicional. Asegúrate de que el iluminador solo esté en el centro de tus labios.

Recomendaciones para tener labios jugosos