Actriz arremetió contra Laura Flores y Erika Buenfil; esto pasó

Los pleitos, rencillas, rencores, malos tratos y demás cuestiones evidentemente se presentan entre los famosos. El medio del espectáculo da muchas oportunidades para generar este tipo de actitudes y por ello esta actriz y cantante indicó que Laura Flores y Erika Buenfil en una oportunidad le hicieron la vida imposible. Este es el testimonio de Alejandra Ávalos.

¿Qué pasó entre esta actriz, Erika Buenfil y Laura Flores?

Alejandra Ávalos es una de las voces más reconocidas en el entorno nacional, por ello lo comunicado por la cantante causó mucho asombro para quienes llegaron a este mensaje. Ella asegura que en un evento del pasado, las dos famosas en mención le estuvieron fastidiando toda una velada, mientras ella hacía una presentación.

“Yo platiqué que ellas me gritaban… me veían ellas hacia arriba y gritaban: panzona, gorda, celulítica, ¿no te has visto en un espejo? Estás horrible, entonces yo decía: me lo están diciendo de broma…Y de repente termina ese momento y siguen gritándome, durante todo el show, durante las 2 horas y medias de show”.

Es decir, no se trataba de bromas entre amigas o alguna situación menor, si no que en dicha presentación de Alejandra, las dos actrices habrían acosado a la actriz y cantante. Esto causó mucho asombro entre los espectadores, pensando además que Ávalos y Flores compartirán escenario en este evento.

¿La actriz Alejandra Ávalos y Laura Flores cantarán juntas?

Y justamente llamó la atención que estas dos cantantes estarán juntas en un evento el próximo 6 de marzo. El concierto se llama Con Alma de Mujer y los precios van desde los 600 hasta los 1700 pesos. El evento se llevará a cabo en un centro nocturno de la Ciudad de México y Alejandra ya dijo que enfrentará a Laura Flores, porque tanto ella como Erika niegan lo ocurrido, en palabras de Ávalos.

“Un día me la voy a agarrar y le voy a decir: a ver Laura, ¿es cierto que no te acuerdas? Veremos qué me dice”.