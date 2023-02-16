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FOTOS | Ela Velden, la actriz que continúa creciendo frente a cámaras.

La bella actriz Ela Velden nos visitó esta semana, por lo que te traemos algunos daots que tal vez no conocías de la guapa actriz. ¡No te los pierdas!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Ela Velden
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