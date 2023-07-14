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FOTOS | Tommy Mottola celebra cumple con su familia y su gran fortuna

Tommy Mottola celebra su cumpleaños rodeado de su familia. Thalía le dedicó una publicación llena de amor, rompiendo rumores que hablaban de posible separación.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Tommy Mottola
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