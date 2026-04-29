Guadalupe Pineda defiende a Ángela Aguilar, su sobrina, de las críticas. “El talento es indiscutible”
Guadalupe Pineda, prima de Pepe Aguilar y tía de Ángela Aguilar, habla del odio que la cantante de “Dime cómo quieres” enfrenta en redes. “Qué tontería”, dice.
Guadalupe Pineda, quien celebrará a las mamás con un concierto en el Teatro Metropolitan, habla sobre el odio que Ángela Aguilar recibe en redes y la respalda. También opina sobre la suspensión de la boda religiosa entre su sobrina y Christian Nodal, por motivos de seguridad.