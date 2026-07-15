¿Erika Buenfil ha sentido celos del padre de su hijo? Así contestó la actriz

Erika Buenfil confiesa si está lista para el día en que su hijo Nicolás decida reunirla con su papá en un mismo momento. Y es que la convivencia entre Nicolás y su papá va tan bien que, aunque ya tiene 21 años, Erika revela cómo se organizan cada vez que les toca verse. ¿Ha sentido celos de la cercanía padre-hijo? Esto contó Erika Buenfil.