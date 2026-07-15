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¿Erika Buenfil ha sentido celos del padre de su hijo? Así contestó la actriz

Erika Buenfil confesó si está preparada para compartir un momento con su hijo Nicolás y su padre, de quien asegura, no ha sentido celos; esto reveló.

Erika Buenfil confiesa si está lista para el día en que su hijo Nicolás decida reunirla con su papá en un mismo momento. Y es que la convivencia entre Nicolás y su papá va tan bien que, aunque ya tiene 21 años, Erika revela cómo se organizan cada vez que les toca verse. ¿Ha sentido celos de la cercanía padre-hijo? Esto contó Erika Buenfil.

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