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"¡Se ve que es inmaduro, desubicado...!”, Niurka explota contra Emiliano Aguilar

Tras las recientes polémicas de Emiliano Aguilar, Niurka alzó la voz y le mandó un mensaje directo al hijo de Pepe Aguilar sobre su familia. Aquí los detalles.

Niurka fijó su postura sobre la polémica que envuelve a Emiliano Aguilar y reaccionó a los escándalos que han marcado al hijo de Pepe Aguilar, como la reciente pelea a golpes que protagonizó el pasado fin de semana. ¿Qué es lo que más le preocupa a Niurka sobre la historia de Emiliano Aguilar?

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