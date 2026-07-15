"¡Se ve que es inmaduro, desubicado...!”, Niurka explota contra Emiliano Aguilar
Tras las recientes polémicas de Emiliano Aguilar, Niurka alzó la voz y le mandó un mensaje directo al hijo de Pepe Aguilar sobre su familia. Aquí los detalles.
Niurka fijó su postura sobre la polémica que envuelve a Emiliano Aguilar y reaccionó a los escándalos que han marcado al hijo de Pepe Aguilar, como la reciente pelea a golpes que protagonizó el pasado fin de semana. ¿Qué es lo que más le preocupa a Niurka sobre la historia de Emiliano Aguilar?