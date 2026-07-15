¡Sorprendente! Julio gana clase especial y se enseña a armar menús fitness con entrada y plato fuerte (VIDEO)
El cocinero se quedó en la Cocina Oculta con el Chef Diego Niño gracias a que ganó un beneficio especial
Preparar un menú para un deportista de alto rendimiento al estilo MasterChef 24/7 no es cualquier cosa: se necesita escoger bien los ingredientes, conocer todos los detalles de la competencia y saber integrar todos los elementos para tener éxito: ¡así se lo explicó el Chef Diego Niño a Diego en la clase privada de hoy!