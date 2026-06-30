“Estaba un poquito consternado”, Arturo Carmona hace las paces con la prensa y aclara la presunta exclusiva del supuesto embarazo de Melenie
Arturo Carmona ofreció disculpas a la prensa tras el atropellado encuentro en el aeropuerto de la CDMX y aclaró lo de la presunta exclusiva sobre el supuesto embarazo de Melenie.
Amable y atento con la prensa, Arturo Carmona accedió a platicar con los medios y aprovechó para disculparse por el atropellado encuentro que se dio hace unos días en el aeropuerto de la CDMX. Entre otras cosas, el actor explicó por qué a partir de ahora cuidará sus declaraciones sobre su familia. ¿Frenó la exclusiva sobre el presunto embarazo de su hija Melenie? Esto aclaró Arturo Carmona.