¿Está con “Las Divas”? Nora usa su poder del Pin en MasterChef 24/7 y elige una nueva brigada de limpieza

Nora empezó su segunda semana en MasterChef 24/7 con el pie derecho y se convirtió en la ganadora del Pin, luego de que su postre superó al del resto de contrincantes. Y uno de los beneficios más anhelados de esta triunfo es el poder elegir a los encargados de que todo esté impecable, por lo que nombró a Camila, Jazmín y Julio como los nuevos integrantes de la brigada de limpieza. Esta decisión causó sorpresa, pues había dicho que votaría por aquellos que nunca han estado, pero al final decidió que Daniela y Diego siguieran salvándose de esta tarea.