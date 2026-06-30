¿Cazzu cuida bien a su hija? Esto reveló La Joaqui
La Joaqui rompió el silencio y habló sobre los cuidados que tiene Cazzu con su hija Inti. ¿Cómo van los temas legales con Christian Nodal? Checa lo que reveló.
La Joaqui, una de las mejores amigas de Cazzu, fue cuestionada sobre los problemas legales que enfrenta la argentina contra Christian Nodal por la manutención, citas y exposición de la pequeña Inti. Además de llenar a Cazu de elogios, La Joaqui aseguró que Inti está muy bien cuidada por su madre.