“La vida es corta para todos”, Fabiola Campomanes recuerda a su mamá y reflexiona sobre la vida
Fabiola Campomanes compartió cómo lleva la ausencia de su fallecida madre, habló de su amistad con Yolanda Andrade y reflexionó sobre la vida. Aquí los detalles.
A cuatro meses del fallecimiento de su mamá, Fabiola Campomanes abre su corazón y comparte cómo ha aprendido a vivir con su ausencia y el dolor de su partida. Por otro lado, la actriz confesó que su amistad con Yolanda Andrade continúa, pero sin contacto.