"¡Me decía que estaba con sus hijas!”, Ana Carla Sinclair desmiente a Gabriel Soto y asegura que le fue infiel

Ana Carla Sinclair rompió el silencio y desmintió a Gabriel Soto asegurando que sí tuvieron una relación sentimental durante casi año y medio y mostró el tatuaje de ‘amor eterno’ que se hizo junto con el actor, quien le habría exigido fidelidad y exclusividad. ¿Por qué Gabriel Soto le habría pedido mantener su relación en secreto? Esto reveló Ana Carla Sinclair.