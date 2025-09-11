¡Última hora! Alejandro Fernández sí se presentará en Las Vegas este fin de semana

Luego de haber padecido un complicado diagnóstico de salmonelosis, Alejandro Fernández compartió en redes sociales la noticia de que sí se presentará este fin de semana en Las Vegas para ofrecer un recital con lo mejor de los temas que su padre convirtiera en éxitos y las canciones que no pueden faltar en el marco de las fiestas patrias. ¡Así compartió la noticia con sus seguidores!