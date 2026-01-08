Exatlón México | Batalla por La Medalla | Medalla Femenil en juego: una sola carrera puede cambiarlo todo dentro de la novena temporada

Rosique dio inicio a La Batalla por la Medalla Femenil al recordar que la adaptación es clave en Exatlón México, con once mujeres en la pista y una sola oportunidad de avanzar, mientras Nataly aseguró sentirse confiada tras visualizar el tiro y Jazmín afirmó que, aunque no es un circuito que agrade a su equipo, para ella representa una fortaleza que puede marcar la diferencia.