"¡Va a pagar judicialmente!”, El abogado de Romina Mircoli asegura que Ofelia Cano enfrentará una nueva denuncia

Ofelia Cano no sólo enfrentará una denuncia penal por injurias contra Romina Mircoli, también una por la vía civil. Así lo compartió, en exclusiva para Venga La Alegría, el abogado de la hija de Dulce. Además, informó de sobre las medidas de protección que otorgó la autoridad en favor de Romina Mircoli.