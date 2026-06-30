¡Depresión y ansiedad! Alejandro Fernández rompió el silencio sobre su salud mental

A punto de iniciar sus vacaciones por Madrid junto a su novia Karla Laveaga, Alejandro Fernández fue captado en el aeropuerto de Guadalajara, donde reveló que padece depresión y ansiedad. Por otro lado, ‘El Potrillo’ no descartó llegar al altar con su novia, pero... ¿tendría hijos con Karla Laveaga? Esto respondió Alejandro Fernández, quien rompió récord en la glorieta de La Minerva.