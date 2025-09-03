¡Ya hay fecha! Alfredo Adame le canta un “tiro” a Oskarín de Los Destrampados y él acepta

Hace unos días renació una rivalidad que se ha vuelto muy famosa en la televisión mexicana: Alfredo Adame le cantó un “tiro” a Oskarín, integrante de Los Destrampados, en plena transmisión de Venga La Alegría Fin De Semana. En esta ocasión, ¡ya hay fecha para el enfrentamiento!

Esta rivalidad nació en 2022, durante la realización del reality show “Soy Famoso, ¡Sácame De Aquí!”. En este programa hubo una ocasión en que Alfredo Adame y Oskarín de Los Destrampados estuvieron a punto de llegar a los golpes. Ahora, ¿cómo será su enfrentamiento?

Alfredo Adame vs Oskarín de Los Destrampados. ¿Habrá “tiro” entre ellos?

Fue el 23 de agosto que Alfredo Adame le cantó un “tiro” a Oskarín en vivo, pero ese día no llegaron a un acuerdo respecto a la fecha del supuesto enfrentamiento.

Esa situación cambió este sábado 30 de agosto, pues Alfredo Adame envió un video a la producción de Venga La Alegría Fin De Semana, en el cual reafirma su interés de tener un enfrentamiento con Oskarín. “La verdad estoy aceptando el reto con este payaso porque la verdad es que me cae muy mal, es un tipo de muy mala vibra”, dijo el conductor y actor.

Oskarín y Joss, Los Destrampados, estaban haciendo mofa de que todavía no había una fecha clara para el “tiro”. “Lo que quiero decir es que como siempre eres solamente un hablador”, había opinado Joss.

Sin embargo, Adame sorprendió al confirmar que el día 20 de septiembre está libre. “Lo que quiero es ponerle la mano encima”, añadió el actor en su video. Él propuso hacer un enfrentamiento de 3 rounds de 3 minutos cada uno, pero no se confirmó cómo sería el “tiro” en realidad.

Oskarín dejó claro que no le tiene miedo al “tiro” y hasta se atrevió a burlarse de las “patadas de bicicleta”, el movimiento de combate que Alfredo Adame presumía hace un par de años.

Ahora solo queda esperar al 20 de septiembre para ver cómo será el “tiro” entre Oskarín y Alfredo Adame. “Si no llega, Oskarín tendrá el gane”, dijo Joss. La respuesta la tendremos en Venga La Alegría Fin De Semana.