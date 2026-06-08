"¡Estoy lista para ser abuela!” Alicia Villarreal se pronuncia sobre los rumores de embarazo de Melenie Carmona
Alicia Villarreal reveló con mucha ilusión que está lista para ser abuela luego de que Melenie comenzara a vivir con su pareja. ¡Ojo al apunte de Flor Rubio!
Alicia Villarreal dejó entrever que está al tanto del embarazo de Melenie Carmona y aseguró que ella estaba preparada para ser abuela desde hace tiempo. Sin embargo, Flor Rubio resaltó una publicación en redes sociales que podría confirmar la noticia o dejar todo en suspenso.