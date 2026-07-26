Programa Completo 25 de julio 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Agustín finalmente tuvo que cumplir la apuesta que hizo tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026. No te pierdas este divertido momento en Venga La Alegría Fin De Semana.
¿Recuerdas que Agustín perdió la apuesta contra Pedro Prieto en Venga la Alegría Fin de Semana? Pues llegó el momento de pagar. Si te perdiste el programa este sábado, no te preocupes, ahora puedes disfrutarlo cuantas veces quieras y volver a sentir que comienza el fin de semana.