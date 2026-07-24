Venga La Alegría | Programa 24 de julio 2026 Parte 2 | Survivor México, perrito en adopción y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de julio 2026, parte 2: Cristián de la Fuente presenta a su nueva novia, las audiciones para la segunda temporada de Malinche, El Musical; otorgan doctorado honoris causa a Luis de Alba y el reportaje de Samantha Núñez.

También, perritos en adopción, aprendimos a hacer una malteada de slime, un increíble show de danza aérea y los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas. Además, jugamos 5 X 3, Duelo de Generaciones, Sin Palabras, Los Juegos de Venga y Bajaaan. ¡Venga La Alegría!